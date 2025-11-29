Estrenen un arbre de Nadal de ganxet a Térmens
De l’Associació de Dones Cosidores, amb més de 10 metres
Térmens va estrenar ahir un espectacular arbre de Nadal teixit íntegrament a ganxet que, amb més de deu metres d’altura, ja ha estat proclamat el més gran de Catalunya, segons el consistori. La instal·lació és obra de l’Associació de Dones Cosidores, un col·lectiu que ha convertit mesos de treball artesanal en un símbol de creativitat, col·laboració i orgull comunitari. L’arbre està format per 2.400 petits quadrats de tela, confeccionats a mà un a un. Les integrants del grup s’han coordinat per unir cada peça fins a donar forma a una estructura monumental que destaca tant per les seues dimensions com per la singularitat artística. La iniciativa posa en relleu el treball manual i del teixit tradicional com a nexe entre generacions. El projecte reflecteix la tasca social que desenvolupa l’associació. Les teixidores es reuneixen cada divendres amb la voluntat d’ensenyar a cosir a totes les persones que en vulguin aprendre, des de fer baixos de pantalons fins a cosir botons i petites reparacions.