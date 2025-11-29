Kevin Bruque serà candidat d’ERC a l’alcaldia el 2027
El president d’ERC a Balaguer i portaveu del grup municipal, Kevin Bruque, serà escollit amb tota probabilitat demà candidat a l’alcaldia per a les eleccions del 2027. El partit celebrarà una assemblea local a les 10.30 a l’Ateneu Republicà de Ponent. Bruque substituirà com a primer de la llista a Balaguer Jordi Ignasi Vidal, que va ocupar l’alcaldia per Esquerra després de les eleccions de 2015 i 2019. El 2023, amb la victòria de la socialista Lorena González, actual alcaldessa, ERC va quedar a l’oposició amb tres dels 17 edils. Bruque va ocupar el tercer lloc de la llista, dissenyada en cremallera, després de Vidal i Ester Guarné.