El fotògraf de Tàrrega Jaume Solé dona a l’Arnau per a investigació 630 € del llibre que va escriure arran de patir un infart
Va escriure un llibre sobre la seua experiència després de patir un infart
El reconegut fotògraf de Tàrrega Jaume Solé ha entregat 630,70 euros a l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), quantitat corresponent als beneficis del seu llibre solidari titulat Manual de supervivència d’un infartat. Aquest donatiu es destinarà íntegrament al servei de cardiologia de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, amb l’objectiu de contribuir a la investigació i millora de l’atenció cardiovascular.
En l’acte d’entrega, Solé ha estat acompanyat del doctor Fernando Worner Diz, fins ara cap del servei de cardiologia de l’hospital, i de Josep Maria Bosch, responsable de promoció de l’IRBLleida.
El llibre de Solé és fruit d’una experiència personal molt intensa i especial. L’autor va patir un infart el febrer del 2024 i, com que no hi havia cap imatge que reflectís aquesta vivència, va decidir escriure Manual de supervivència d’un infartat.
El volum explica onze potents imatges amb més d’11.000 paraules, totes impregnades d’un toc d’humor i sensibilitat, en què detalla en primera persona el procés de patir l’infart, la intervenció urgent, la recuperació i l’aprenentatge posterior sobre hàbits saludables i la importància de l’exercici físic i la rehabilitació cardíaca. Solé vol mostrar el seu agraïment a l’equip mèdic i la comunitat sanitària que va atendre el seu cas i contribuir a la investigació biomèdica per avançar en el tractament de malalties cardiovasculars.