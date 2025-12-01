CERTÀMENS
Juncosa ven 12.000 litres d’‘or verd’ en la seua fira
Entreguen 7.100 euros a l’associació contra el càncer de Lleida
Juncosa va tancar ahir la 16a edició de la Fira de l’Oli amb prop de 12.000 litres del seu or verd venuts i gairebé un miler de visitants durant la jornada. Fonts de la cooperativa de Sant Isidre van apuntar que l’afluència de públic va ser constant i similar a les passades edicions i van apuntar que entre els motius de la bona acollida hi ha els reconeixements que ha rebut l’oli de Les Cabanes, guardonat en diverses ocasions en concursos internacionals. La garrafa de cinc litres es va vendre ahir entre els 39 i els 42 euros, en funció del tipus d’envàs escollit.
El certamen va comptar ahir amb el tradicional esmorzar popular, que va reunir centenars de persones que van poder degustar l’oli de Les Cabanes amb pa, llonganissa i cansalada. La cooperativa de Sant Isidre de Juncosa etiqueta el seu oli amb la marca Les Cabanes, Or Verd, EcoCabanes i Taste of Earth, sota el paraigua de la DO Garrigues. Durant el matí també hi va haver una trentena de parades de productes d’elaboració artesanal.
La fira de l’oli també va comptar amb un acte solidari. L’entrega d’un xec de 7.100 euros a l’associació lleidatana contra el càncer. Durant l’any s’ha recaptat un euro de cada venda que s’ha fet de les botelles d’oli de 750 centilitres per destinar-los a la investigació contra el càncer.