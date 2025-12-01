AIGÜES
Victòria del ‘sí’ a modernitzar l’Urgell a les Borges amb només 47 votants
Es va registrar una participació escassa del 13% d’un cens de 350 regants
La tercera votació sobre la modernització del canal d’Urgell va tornar a deixar ahir una imatge de divisió. La col·lectivitat número 19, amb seu a les Borges Blanques i que integra els municipis d’Arbeca, la Floresta i Juneda, es va saldar amb un ajustat triomf del sí a la modernització en una votació marcada per la mínima participació. Dels gairebé 350 partícips amb dret a vot, només van acudir a les urnes 47 persones, un 13,4% del cens.
Malgrat això, el resultat va ser favorable a la modernització amb 50 vots a favor i 43 en contra, amb només set vots de diferència (un sol partícip podia tenir més d’un vot). Alguns membres de la junta tampoc no van exercir el seu dret a vot. La col·lectivitat número 19 disposa de poc més de 700 hectàrees regables i compta amb tres síndics. Un desenllaç de les votacions d’ahir que alguns regants van qualificar fins i tot de “victòria pírrica”.
El contrast amb les dos últimes votacions va ser total. Als Alamús i, especialment, a Térmens, el no a la modernització es va imposar de forma aclaparadora amb participacions properes al 90%. A Térmens, dels 800 partícips, més de 700 van acudir a votar, un escenari radicalment oposat al que es va viure ahir a les Garrigues. Les votacions seguiran fins al 17 de desembre, i en una quinzena de les vint col·lectivitats s’ha establert que el sí només prosperi si arriba al suport del 75% de les hectàrees. En el cas de les Borges, només requeria el 50% + 1. La pròxima votació serà demà a la col·lectivitat número 11, a Mollerussa. L’assemblea general de l’Urgell està prevista per al dia 21 de desembre, tot i que encara no ha estat convocada.
Demanen més ajuts i eximir els regants de pagar l’obra general
L’assemblea general de la comunitat de regants del canal d’Urgell està prevista per al dia 21 de desembre, tot i que encara no ha estat convocada i es podria ajornar si s’anuncien nous ajuts. La casa canal reclama a la Generalitat que incrementi les subvencions fins a eximir els regants del pagament de 120 euros per hectàrea i any durant tres dècades, una de les claus del finançament de l’obra principal. Confien que el Parlament aprovi dijous aquesta mesura a través d’una moció d’ERC.