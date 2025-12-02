INFRAESTRUCTURES
La modernització del Canal d’Urgell, a debat a Miralcamp
El director de Regadius de la Generalitat, Xavier Gispert, va obrir una jornada a Miralcamp defensant que la modernització del Canal d’Urgell ha de seguir encara que no hi hagi unanimitat. Va plantejar avançar en infraestructures i en la preparació de la xarxa. “Si és no, serà no, però no podem quedar-nos quiets”, va remarcar. L’enginyer Xavier Guixà va subratllar que la modernització aposta per un sistema de reg “a demanda”.