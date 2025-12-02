Sánchez anuncia un reial decret per "flexibilitzar" les finances dels ajuntaments
Dins d'un conjunt de mesures que provenen dels acords pendents amb Junts
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que el Consell de Ministres aprovarà un decret llei amb mesures sobre finançament local, impagaments del lloguer i facturació de les empreses que provenen dels acords pendents amb Junts per Catalunya. Tal com ha reconegut en una entrevista a RAC1, el "diàleg" amb els de Carles Puigdemont està ara mateix "trencat", tot i que l'executiu espanyol té "molt clar" que ha de complir els seus compromisos. "Assumeixo els incompliments i els retards que Junts ha criticat", ha admès Sánchez en una entrevista en què ha dit que confia a tirar endavant la legislatura i aprovar uns nous pressupostos.
"No nego la gravetat de la crisi que tenim amb Junts", ha dit Sánchez unes setmanes després que els de Puigdemont donessin per acabada la relació amb el govern espanyol pels seus incompliments. "Sempre he dit que la mà està estesa, que la nostra voluntat de negociació és inequívoca i que complirem amb els acords que vam signar amb Junts", ha destacat en un moment on el PP ha intentat acostar-se als de Puigdemont de cara a una eventual moció de censura.
Preguntat per la possibilitat de fer una reunió presencial o una trucada amb el líder de Junts, Sánchez ha dit que ara mateix no està "en aquest capítol". "Estem en un punt on les converses estan trencades", ha exposat tot dient que fins ara no se li ha demanat aquesta trobada. Tanmateix, ha dit que ell no tindria "cap problema" amb un cara a cara amb Puigdemont perquè seria "coherent" amb la seva aposta per "normalitzar" la situació a Catalunya i "reconèixer" els dirigents que van marxar durant el procés.
Ajuntaments, empreses i lloguer
En el cas dels acords amb Junts que el Consell de Ministres aprovarà aquest mateix migdia, Sánchez ha detallat que afectaran els ajuntaments, les empreses i els propietaris dels pisos de lloguer. En el cas dels ajuntaments i els ens locals, es permetrà "flexibilitzar" les inversions per donar-lo més capacitat d'acció en projectes que no suposin despesa corrent, com ara la construcció d'habitatge o la gestió de l'aigua. "Això és quelcom que se li deu a Junts, que és qui ho va exigir", ha destacat Sánchez.
En el cas de les empreses, ha promès facilitar el compliment de les obligacions fiscals ampliant el termini per impulsar i promoure la digitalització dels processos de facturació. Pel que fa als lloguers, ha promès una partida per ajudar els propietaris davant els impagaments de joves o famílies vulnerables.
Pressupostos i finançament autonòmic
Preguntat per la possibilitat d'aprovar uns nous pressupostos generals de l'Estat (PGE), Sánchez ha reconegut que serà "difícil i complex", però ha dit que no hi vol renunciar. Tanmateix, ha destacat que el govern podria continuar endavant amb els comptes vigents, aprovats el novembre de 2022, perquè aquests són positius per a l'economia espanyola.
En el cas del finançament autonòmic, el president ha assegurat que tirarà endavant un nou model que permetrà donar més recursos tant a Catalunya com a la resta de comunitats de règim comú. En aquest sentit, ha defensat que és compatible protegir les "singularitats" catalanes amb el disseny d'un sistema "multilateral". Així mateix, ha indicat que la recaptació dels impostos que es vol delegar a la Generalitat té un punt de complexitat que fa que no es pugui executar íntegrament a curt termini.