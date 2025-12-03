MOBILITAT
La boira densa complica la circulació en carreteres del pla de Lleida
Una densa boira va reduir ahir la visibilitat i va complicar la circulació a la xarxa de carreteres de les comarques del pla de Lleida, especialment en vies ràpides com l’autopista A-2 o l’autopista AP-2 (a la foto), per bé que no va caldre aplicar en aquesta última el protocol que inclou mesures com ara reduir el límit de velocitat i activar la senyalització per làser. Els pronòstics meteorològics apunten a més boira per avui.