Detinguda a Tàrrega per robar amb violència a una dona d'edat avançada
La presumpta autora, de 54 anys, va accedir al domicili de la víctima diumenge passat i li va sostreure joies abans de fugir ràpidament
Una dona de 54 anys ha estat detinguda pels Mossos d'Esquadra a Tàrrega com a presumpta autora d'un robatori amb violència i intimidació a una dona d'edat avançada. Els fets van ocórrer aquest diumenge passat quan la detinguda va accedir al domicili de la víctima i li va sostreure diverses joies després d'abraonar-se contra ella.
Segons han informat fonts policials, els fets van tenir lloc al voltant de les 12.00 hores a l'avinguda Catalunya de Tàrrega. La víctima es trobava sola al seu habitatge quan va rebre una trucada al porter automàtic i, posteriorment, una altra directament a la porta de casa seva, que va obrir sense comprovar qui hi havia a l'altra banda.
Aprofitant la situació de confusió, l'agressora va entrar fins al rebedor del domicili i es va llançar sobre la víctima, robant-li les arracades i una cadena amb un penjoll abans de marxar precipitadament del lloc.
Detenció ràpida gràcies a la investigació policial
Immediatament després dels fets, la víctima va interposar la corresponent denúncia i els agents de la Unitat d'Investigació de Cervera es van fer càrrec del cas. Les gestions realitzades pels investigadors van permetre identificar la presumpta autora del robatori en poques hores.
El mateix diumenge, cap a les 18.30 hores, els agents van aconseguir localitzar i detenir la presumpta autora a Tàrrega, a més de recuperar el penjoll que havia sostret a la víctima durant l'atac.
Antecedents i situació judicial actual
La detinguda, que comptava amb antecedents policials previs, va passar a disposició judicial dilluns davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera. Les autoritats continuen amb la investigació per determinar si podria estar relacionada amb altres delictes similars comesos a la zona de Tàrrega i rodalies.