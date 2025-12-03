Mercat de Santa Llúcia de Mollerussa amb rècord de parades
N’hi haurà 44 i se celebrarà el 13 de desembre. L’encesa de l’enllumenat nadalenc es durà a terme el dia 5 a les 6 de la tarda
El Mercat de Santa Llúcia marcarà l’inici de la campanya de Nadal a Mollerussa amb un rècord de 44 parades el proper 13 de desembre, al circuit que uneix la plaça de l’Ajuntament i la zona de la Vilaclosa. El certamen, organitzat per la delegació de la Cambra de Comerç a Mollerussa i Mollerussa Comercial, oferirà tallers i activitats gratuïtes, així com una àmplia varietat de productes: decoració i arbres de Nadal, artesania, lots nadalencs, alimentació, detalls personalitzats, pessebres i parades solidàries, a banda de degustacions de vins i formatges. L’horari serà de les deu del matí a les vuit del vespre.
La campanya nadalenca arrancarà el 5 de desembre a les sis de la tarda, amb l’encesa de l’enllumenat de Nadal a la plaça de l’Ajuntament. L’alcalde, Marc Solsona, la presidenta de Mollerussa Comercial, Lídia Vilaltella, i el delegat de la Cambra de Comerç, Josep Anton Gaya, van presentar ahir el programa, que inclou un reforç de la il·luminació i la decoració comercial.
L’entitat comercial organitzarà el sorteig del Gran Talonari, format per uns 40 vals de compra aportats pels comerços adherits. Hi haurà un únic guanyador i els premis es podran bescanviar directament als establiments, amb la voluntat d’oferir una experiència de compra variada i repartida per diferents sectors.
No hi haurà aquest any pista de gel, atès que l’entitat no ha arribat a un acord econòmic amb l’empresa que gestiona aquest servei, així com els patrocinadors.
D’altra banda, l’enllumenat nadalenc comptarà amb grans elements decoratius i figures d’El Petit Príncep repartits per diferents carrers i places, i es completarà amb una mostra urbana de vestits de paper, que es podrà veure de l’11 de desembre a l’11 de gener, aquesta vegada només davant del Museu de Vestits de Paper i no distribuïts pel centre local.
La programació nadalenca incorpora també una trentena d’activitats. Destaquen la representació d’Els Pastorets, a càrrec del grup Som Faràndula, els dies 3 i 4 de gener al Teatre L’Amistat, la 42a Cursa de l’Indiot el 26 de desembre, l’espectacle La Causa Canalla el 20 de desembre, l’Aventura de Nadal i propostes per a joves com les colònies d’hivern a la Vall de Boí (27, 28 i 29 de desembre) i el Casal Hivern Jove del 22 al 31 de desembre.