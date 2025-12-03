La Nit del Soci reuneix uns noranta empresaris
Rècord de participants en la quarta festa d’Agrupem. La vetllada va fomentar el networking amb dinàmiques participatives
L’Agrupació Empresarial del Pla d’Urgell Agrupem ha celebrat la quarta Nit del Soci, una cita que aquest any va batre rècord amb 90 empresaris inscrits. La trobada va tenir lloc al restaurant Resquitx, soci de l’entitat, que va rebre una càlida ovació per part dels assistents per felicitar la família Castanyé per l’obtenció de la segona estrella Michelin.
El president de l’entitat, Joan Caba, va destacar en l’obertura de l’acte la fortalesa de la comarca, el paper clau dels empresaris i emprenedors com a motor econòmic i la importància de conèixer-se i establir vincles entre el teixit empresarial.
A continuació, es va projectar un vídeo resum de les activitats anuals, entre les quals sobresurten propostes com l’Agrupàdel i altres en procés de consolidació com la Fira de Robòtica.
Així mateix, també es va posar en relleu l’ampliació de la Junta fins als quinze membres per ser més representativa dels 140 socis actuals, el projecte de salut mental a les empreses (dirigit a reduir les baixes per estrès i ansietat i millorar la productivitat) i, molt especialment, la posada en marxa d’Agrupem Sostenible, el nou servei d’informació i acompanyament en transició energètica per a les empreses.
La vetllada va incloure dos jocs participatius. El primer per fomentar el networking i el coneixement mutu entre les empreses assistents, i el segon va promoure la creativitat i el treball en equip.