Riner trasllada la cinquena Fira de Nadal a Freixinet per les obres a la Casa Gran
La Fira de Nadal de Riner arribarà aquest any amb canvi d’escenari obligat. Les obres de l’última fase de rehabilitació de la Casa Gran del Santuari del Miracle han motivat que la cinquena edició del certamen es traslladi, per primera vegada, a la plaça Major de Freixinet, on se celebrarà el diumenge 7 de desembre. La fira reunirà 24 paradistes procedents de micropobles de la comarca i de Lleida i Barcelona, amb una àmplia oferta de productes artesans i de proximitat. Joan Solà, alcalde de Riner, va destacar que un nucli petit es convertirà en l’epicentre de l’activitat “per primera vegada en la seua història”. El programa inclou propostes gastronòmiques com la degustació de la tradicional escudella, neules i brioixeria salada, a més de xocolate amb coca, un dinar popular i broquetes de botifarra. Així mateix, hi haurà un concert solidari de La Marató, El viaje de Gabriela, a càrrec de Gatzara, i l’actuació de la coral La Fònica de Freixinet. També s’han programat tallers, visites guiades, activitats infantils i portes obertes a l’escola de Freixinet.