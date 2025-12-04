TRIBUNALS
Dos condemnats a 6 anys de presó per violar una coneguda a la Seu
El Tribunal Suprem ratifica la sentència dictada per l’Audiència de Lleida. La víctima anava beguda i drogada, per la qual cosa no va poder consentir, conclou la resolució
El Tribunal Suprem ha condemnat a sis anys de presó dos acusats de violar una jove després de sortir de festa a la Seu d’Urgell. D’aquesta forma rebutja els recursos presentats pels condemnats i confirma la pena imposada en primera instància per l’Audiència de Lleida, com ja havia fet anteriorment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El judici es va celebrar el juliol del 2024.
El tribunal conclou que els dos processats “es van aprofitar de l’estat de la víctima, com a conseqüència de la prèvia ingesta de begudes alcohòliques i del consum de cocaïna, la qual cosa afectava greument les seues facultats per oposar-se a l’acte sexual, arribant a perdre la consciència en alguns moments”. Així, considera provat que el 10 d’abril del 2022, després de sortir de festa per la Seu, la jove va ser agredida sexualment en un domicili.
El Suprem assenyala que hi ha prova de prou càrrec contra els processats que demostra també l’estat de semiinconsciència en el qual es trobava la víctima, així com la falta de consentiment. De fet, la jove es va adonar del que havia passat quan altres persones que eren al domicili li van dir que tenia sang al vestit. En aquell moment, va alertar diverses amigues, a qui va enviar notes de veu, i va acudir a l’hospital, que va donar l’alerta als Mossos.
La sentència també recull que els processats van intentar “destruir proves” quan la policia es va presentar al seu domicili i els van veure sortir amb una bossa d’escombraries en la qual hi havia roba tacada de sang, on van trobar l’ADN de la víctima. També apunta que un dels acusats va arribar a reconèixer en el judici haver mantingut relacions sexuals amb la víctima, encara que va dir que havien estat consentides, la qual cosa no creu el Suprem.
Així mateix, el tribunal també descarta aplicar atenuants sol·licitats pels condemnats, per la qual cosa la sentència ja és ferma. A més de la pena de presó per un delicte d’abús sexual amb penetració, són condemnats a cinc anys de llibertat vigilada, la prohibició de comunicar-se i atansar-se a menys de 100 metres de la víctima i al pagament d’una indemnització de 25.000 euros pels danys morals causats.