AIGÜES
Gairebé 9.000 ha han votat ‘no’ a modernitzar l’Urgell
Són el 92% de les que ja han exercit el seu dret al vot. El Parlament debat avui demanar més recursos públics
Un total de 8.550 hectàrees de regadiu del Canal d’Urgell han rebutjat la proposta de modernització del sistema de reg en les consultes celebrades fins a la data. Els regants han optat per aquesta posició a l’espera que es concretin nous ajuts públics que redueixin l’impacte econòmic de la transformació del sistema de regadiu. Actualment, les col·lectivitats consultades sumen un total de 9.290 hectàrees distribuïdes entre els Alamús (2.350 hectàrees), Térmens (3.050), les Borges Blanques (740 ha, l’única col·lectivitat de regants, de moment, que s’ha posicionat pel sí) i Mollerussa (3.150 ha).
La pròxima cita amb les urnes tindrà lloc aquest dissabte 6 de desembre a la Fuliola, on se sotmetran a votació 6.950 hectàrees més. Es tracta de la col·lectivitat número 2 amb més hectàrees en superfície regable. D’altra banda, la Casa Canal diposita les seues esperances en la moció impulsada per ERC que es vota avui al Parlament. Aquesta iniciativa busca comprometre l’Executiu per incorporar nous suports econòmics als regants, amb l’objectiu principal d’eximir-los del pagament de 120 euros per hectàrea i any durant trenta anys, una quantitat destinada a finançar part de l’obra principal.
Consens polític
Amadeu Ros, president de la Comunitat General de Regants de l’Urgell, va explicar ahir, abans del ple al Parlament, que existeix consens entre totes les forces polítiques sobre la necessitat d’incrementar el suport econòmic als regants. “És obligat modernitzar, però també és necessari comptar amb més ajuts per als regants”, va insistir Ros, que també va posar en relleu que la majoria de partícips de l’Urgell són persones d’edat avançada que requereixen més facilitats financeres per emprendre el projecte d’aquesta envergadura. Només l’equipament interior de les parcel·les representa una inversió estimada en aproximadament 400 milions d’euros, una xifra que justifica la cautela dels agricultors davant de la transformació proposada.