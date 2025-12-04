Línia elèctrica soterrada per una zepa
Agricultura expropia els terrenys per enterrar-la i en minimitzarà l’impacte. Des del bombatge del Segre fins a la bassa de regulació de Llardecans passa per una àrea de protecció d’aus
La conselleria d’Agricultura ha tret a informació pública la relació d’afectats per un projecte associat a la construcció de la xarxa de distribució del regadiu del Segarra-Garrigues al sector 13, en concret, la línia subterrània de 25 kW per a l’alimentació de l’estació de bombatge que porta l’aigua a la bassa de distribució de Llardecans. La Generalitat ja ha donat llum verda a aquesta actuació per a la qual ja s’ha fet un projecte d’impacte mediambiental que preveu soterrar la línia elèctrica que travessa una zona d’especial protecció d’aus (zepa), que comença a l’estació de bombatge per elevar cabals del Segre a Aitona i arriba a la bassa de regulació a Llardecans.
A més de soterrar la infraestructura elèctrica a la zepa, es contemplen mesures per reduir al màxim l’impacte, segons va explicar el president de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové. En total, les obres afecten una trentena de finques de les quals onze són propietat de l’ajuntament d’Aitona i les altres, de les empreses Fenix Fresch, Utxesa 3 SL, Naca Agraria i diversos particulars.
Més de vint anys de veto
Aquesta intervenció s’impulsa just quan sindicats i plataformes agràries, a banda del Segarra-Garrigues, reclamen a la Generalitat poder regar en zones zepa de secà després de més de 20 anys vetades a qualsevol tipus d’intervenció per a la protecció de les aus estepàries, una mesura que ha generat una forta oposició entre els pagesos, que exigeixen poder regar a les esmentades zepes o compensacions justes per acollir-les. Els ecologistes, per la seua part, rebutgen qualsevol modificació a les àrees protegides de secà (vegeu la pàgina 14).
Segons Jordi Vidal, regidor d’Aitona, responsable de Medi Ambient, “no pot ser que des del Govern i Urbanisme s’autoritzi el pas d’una línia elèctrica per una zona zepa mentre que alhora s’estan imposant fortes restriccions als pagesos que volen regar i mantenir l’activitat agrícola tradicional en finques de secà. O bé la zona és prou sensible ambientalment i cal protegir-la de veritat, o bé es reconeix que té usos compatibles regulats. El que no és admissible és aplicar criteris diferents segons qui sigui l’afectat. Aquesta desigualtat envia un missatge equívoc ja que sembla que el que menys impacte genera és el que acaba amb més restriccions”, va dir.
Així mateix, Vidal va donar suport a les reclamacions dels sindicats i plataformes agràries i exigeix “flexibilitat, tal com s’ha fet amb la instal·lació d’aquesta línia elèctrica, a més de compensacions econòmiques suficients per als afectats per la limitació d’ús. No acceptarem que Aitona sigui tractada amb una doble vara de mesurar i, si la zepa és intocable, ha de ser-ho per a tothom. Si hi ha infraestructures com les elèctriques, també hi ha d’haver solucions perquè els pagesos puguin continuar treballant la terra”, va puntualitzar.
Per la seua banda, el president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va indicar que “tota la impulsió del sector 13 travessa la zona zepa, però s’han aplicat mesures correctores per evitar l’impacte evitant infraestructures aèries, que mostra que és possible compatibilitzar el reg i la conservació”. Segons Jové, del sector 13 ja reguen 500 hectàrees i la previsió és deixar preparat el reg perquè puguin adscriure’s 1.500 més la pròxima campanya.
El jutjat Contenciós Administratiu de Lleida va convalidar el mes de juliol la decisió de l’ajuntament d’imposar a l’empresa pública Aguas del Segarra-Garrigues (ASG) l’obligació d’obtenir llicència d’obres i pagar les taxes municipals corresponents per construir una subestació elèctrica que forma part del sistema del canal.