Més de 500.000 € per tancar el poliesportiu
Queda un lateral obert i l’ajuntament vol controlar millor les activitats. Càmeres de vigilància a l’LP-9221
L’ajuntament de Benavent de Segrià va aprovar al ple ordinari de dilluns el pressupost municipal per al 2026, que ascendeix a 2.317.000 euros, la qual cosa implica un increment considerable respecte als últims anys, segons l’alcalde, Antoni Carré. Va remarcar que aquest augment respon a la posada en marxa d’un ambiciós programa d’inversions en diferents àmbits com l’esport, la seguretat, la sostenibilitat, l’educació i en matèria mediambiental. Entre les inversions més destacades figuren les corresponents a les millores al poliesportiu, que suposarà una inversió de 550.000 euros. El consistori compta amb una subvenció de 442.000 euros del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOS) de la Generalitat i la resta es finançarà amb aportacions municipals.
Amb aquesta intervenció es podrà tancar l’edifici, que ara està obert d’una banda. L’objectiu que es persegueix amb el tancament de la infraestructura és controlar l’accés a les instal·lacions i programar activitats i competicions. De moment, en aquest equipament s’han invertit prop de 800.000 euros als quals cal sumar els previstos en els comptes del 2026. L’edifici té una superfície de mil metres quadrats.
Altres inversions
D’altra banda, el pressupost també preveu inversions per a la instal·lació de dos càmeres de seguretat a l’entrada i sortida de la carretera LP-9221, respectivament, per al control del trànsit. Segons Carré, estaran connectades amb els Mossos d’Esquadra i podran llegir les matrícules dels vehicles.
Les inversions del 2026 també contemplen partides al manteniment de diferents camins municipals a què es destinen 92.000 euros, les que es destinaran a la construcció de nous nínxols al cementiri que ascendeixen a 55.000 euros, així com els 35.000 euros per al canvi de llums led en diferents carrers del poble.
També s’inclouen diferents inversions per a millores a l’escola, el casal de jubilats, la plantació d’arbres i el manteniment i l’adequació de les piscines, entre altres intervencions. També destaca un increment del 7% a la partida destinada a l’ajuda a les entitats locals.
El pressupost entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener i es va aprovar per unanimitat amb els vots favorables d’Endavant Benavent, Compromís per Benavent i ERC.