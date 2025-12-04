Obres a l’escola Arrels pel canvi climàtic

SEGRE

Les obres han servit per millorar les instal·lacions de l’escola. - A.E.A.

Maria Molina
Maria Molina

L’ajuntament dels Alamús ha finalitzat les millores a l’escola Arrels gràcies a una subvenció de la conselleria d’Agricultura que destinarà a fer front a les conseqüències del canvi climàtic. L’actuació ha suposat una inversió de 160.000 euros i s’ha comptat amb una aportació de 110.000 euros.

Les actuacions s’han centrat, principalment, en l’aïllament tèrmic millorant el tancament de totes les portes i finestres de l’equipament, la instal·lació d’aire condicionat i calefacció mitjançant geotèrmia, així com la substitució de totes les persianes.

Les actuacions no han afectat les classes durant els mesos de setembre, octubre i novembre, ja que el centre compta amb un barracó buit que s’ha anat utilitzant mentre s’executaven les obres, va explicar l’alcalde, Toni Bosch.

