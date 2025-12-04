El riu Set tindrà crescudes artificials
La CHE inclou l’Albagés entre les preses que realitzaran desembassaments per mantenir net el fons i ‘naturalitzar’ el curs fluvial. Riuades de 3.150 litres per segon durant 11,5 hores
El riu Set tindrà crescudes artificials amb el nou PHE (Pla Hidrològic de l’Ebre), segons recull l’ETI (Esquema de Temes Importants), que ha inclòs la presa de l’Albagés entre les 64 en les quals aplicarà “cabals generadors”.
Es tracta d’avingudes artificials amb prou cabal per omplir la zona considerada curs i concebudes per generar diversos efectes als rius: controlar la presència i abundància d’espècies, mantenir en condicions l’aigua i el sediment, millorar l’hàbitat i afavorir la connexió amb els aqüífers.
En aquest cas, les crescudes es produiran en els trams mitjà i baix d’aquest afluent del Segre, que recorre 117 quilòmetres del sud del Segrià i les Garrigues entre el naixement a la Pobla de Cérvoles i la desembocadura a Sudanell, amb una periodicitat de 3,5 anys, que és el període de retorn que han assenyalat com a convenient els tècnics de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre). La proposta ha estat sotmesa a un procés de consulta pública de sis mesos.
Segons recull l’ETI, les avingudes artificials assoliran un cabal màxim de 3.150 litres d’aigua per segon, amb un límit d’augment de 1.500 l/s durant les hores d’ascens i un altre de 1.100 per a les de descens.
La durada d’aquestes riuades artificials serà d’11,5 hores, amb un màxim de cinc d’ascens i de 6,5 de descens, i tindran lloc entre els mesos de novembre i de maig.
Aquestes avingudes artificials afegeixen a l’embassament de l’Albagés una altra particularitat que se suma a ser el primer de Lleida a disposar de sortida d’un Pla d’Autoprotecció, en aquest cas després de la polèmica suscitada per la seua absència durant una època d’abundància d’aigua que hauria permès iniciar-ne l’ompliment.
Les soltes d’aigua obliguen a mantenir en condicions els desaigües de fons, una peça la històrica desatenció de la qual a la majoria dels pantans ha resultat costosa.
“Hauran d’adaptar-se per poder complir els cabals generadors proposats” i si és “necessari adaptar alguna infraestructura, s’atendrà els requeriments i terminis que estableixi l’Administració”, assenyala el document.
D’altra banda, l’ETI inclou previsions d’avingudes ordinàries de fins a 225 m3/s en el tram baix del Segre, a partir de Rialb; de 35 m3/s al final de la Ribagorçana, des de Santa Anna, i de 120 m3/s a la Pallaresa, a la presa de Sant Llorenç de Mongai. També contempla soltes controlades a la Torrassa (25 m3/s), Baserca (17 m3/s) i Cavallers (4,9 m3/s).
Limitacions per deixar anar aigua en els períodes ‘normals’
La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) ha inclòs en l’ETI (Esquema de Temes Importants) del PHE (Pla Hidrològic de l’Ebre) una proposta de “cabals màxims” que “no han de ser superats en la gestió ordinària de les infraestructures” hidràuliques per “limitar els cabals circulants i protegir així les espècies autòctones més vulnerables”. Aquests límits, dels quals també s’especifica la distribució temporal, tindran al riu Set a partir de la presa de l’Albagés uns màxims de quaranta litres per segon en els mesos secs, que són els de juny a octubre, i de 300 l/s en el període humit, que és el que va de novembre a maig.