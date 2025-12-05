NARCOTRÀFIC
Detingut un clan familiar per traficar amb cocaïna i altres drogues a Bell-lloc
Una mitjana de 10 vendes al dia, segons Mossos
La batuda antidroga que van fer els Mossos d’Esquadra dimecres a Bell-lloc, com va avançar SEGRE ahir, es va saldar amb la detenció de quatre membres d’una mateixa família. Els arrestats són dos homes de 51 i 20 anys i dos dones de 47 i 20, i durant l’operatiu es van intervenir 41,60 grams de cocaïna, 30,90 grams d’haixix, 11,70 grams de marihuana, 2.180 euros en moneda fraccionada, una pistola detonadora (de fogueig), dos bàscules de precisió i útils per preparar la droga en dosi per a l’autoconsum. Els imputen els delictes contra la salut pública i pertinença a organització criminal. Dos d’ells tenen antecedents.
Els Mossos asseguren que amb aquestes detencions “s’ha desmantellat un important punt de venda de droga del Pla d’Urgell” i que consten que els investigats feien suposades vendes de substàncies al seu domicili, amb la qual cosa abastaven una mitjana d’unes deu transaccions diàries a consumidors habituals de la comarca.
Les indagacions es van iniciar a finals d’octubre al tenir coneixement que un clan familiar podria dedicar-se a la venda de substàncies estupefaents a Bell-lloc.
Tot apuntava que els membres d’una família, amb rols perfectament estipulats, podrien distribuir cocaïna, haixix i marihuana des del seu domicili. La Unitat d’Investigació de la comissaria de Mollerussa va fer diversos dispositius de seguiment al domicili del clan familiar. Dos dels investigats tenien antecedents per salut pública i altres delictes, la qual cosa va complicar la investigació perquè prenien mesures de seguretat i dificultaven l’activitat policial. Finalment, dimecres es va fer la batuda a la casa, situada a la plaça de la Font.