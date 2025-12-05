TURISME
Espot, Port Ainé i Boí Taüll estrenen la temporada
Les estacions d’Espot, Port Ainé i Boí Taüll van començar ahir la temporada d’esquí. Port Ainé va obrir amb 9 pistes i la majoria de remuntadors operatius; Espot, també amb 10 pistes i tot el desnivell esquiable, així com el Parc Lúdic i itineraris de raquetes. Boí Taüll ho va fer amb el 34% de l’estació operativa i gruixos de fins a 40 centímetres de neu pols. Tindrà oberts fins a 7 remuntadors. Avui obrirà Port del Comte, mentre que Tavascan preveu obrir demà els circuits de nòrdic. D’altra banda, segons va avançar ahir el Diari d’Andorra, hotels del Principat denuncien que cada vegada és més habitual perdre treballadors per la competència entre establiments. Lamenten que, després de gestionar els tràmits per contractar personal forà, aquests van a altres empreses una vegada aconsegueixen la targeta verda de resident buscant millors condicions.