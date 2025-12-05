POLÍTICA
El Parlament exigeix més fons públics per salvar la modernització del canal d’Urgell
Aprova la moció d’ERC a l’incorporar esmenes del PSC i Junts. La majoria de grups al·ludeix al rebuig de 3 de les 4 col·lectivitats que l’han votat i demanen mesures per “facilitar les adhesions”
El Parlament va aprovar ahir una moció que exigeix més fons públics per modernitzar el canal d’Urgell i “facilitar al màxim les adhesions” de regants. El debat parlamentari del text, presentat per ERC i amb esmenes del PSC i Junts, va tenir lloc quan tres de les quatre col·lectivitats de regants que han votat fins ara la modernització s’hi han pronunciat en contra: les dels Alamús, Térmens i Mollerussa l’han rebutjat, mentre que la de les Borges Blanques la va aprovar amb una molt baixa participació. La majoria de grups polítics van recordar aquest fet en les seues intervencions.
La moció aprovada reclama la firma del conveni entre la Generalitat i el Govern d’Espanya per “concretar el calendari d’execució i el traspàs del finançament íntegre per part de l’Estat”. Demana que les aportacions estatals “no siguin retornables” i “reforçar els ajuts per moblar finques, tant a agricultors professionals com a no professionals, incloent els jubilats amb terres arrendades”. Així mateix, proposa “noves línies de suport i elevar el llindar dels ajuts existents”.
La diputada d’ERC per Lleida Montse Bergés va afirmar que la viabilitat de modernitzar el Canal d’Urgell “depèn de com es plantegi i s’executi”, la qual cosa passa per “explorar noves fórmules d’ajuts i finançament”. Va reclamar una transferència de recursos més gran de l’Estat a la Generalitat per a la xarxa principal a fi d’evitar aquest cost als agricultors. En aquest punt va instar Junts a defensar aquesta reivindicació al Congrés. “ERC ja ho fa”, va dir.
El diputat de Junts per Lleida Ignasi Prat, va reclamar un “front comú” per exigir a l’Estat “el finançament íntegre de la modernització, amb fons de la UE o sense”. “Amb l’import de la inversió que no s’executa a Catalunya durant dos anys n’hi hauria prou”, va afegir.
El diputat socialista per Lleida Manel Ezquerra va recalcar la necessitat de modernitzar el reg en un escenari de canvi climàtic, amb menor aportació de pluges i sequeres recurrents. Va al·ludir a les votacions en contra i va fer una crida als agricultors: “Modernitzar marca un abans i un després, és el futur i el progrés”, va dir.
Els grups de PP, Vox i Aliança Catalana van destacar la incertesa per als agricultors sobre els beneficis que pugui suposar l’elevada inversió necessària per modernitzar el reg i moblar les finques.
Per la seua banda, la CUP i els comuns van reclamar que l’estalvi d’aigua que suposi la modernització no es faci servir per augmentar les superfícies de reg, sinó per assegurar les produccions davant de futurs episodis de sequera. La moció es va votar per punts i tots es van aprovar, però cap per unanimitat.
La moció es va votar per punts i tots es van aprovar, però cap per unanimitat. Els que reconeixen la necessitat de modernitzar aquest regadiu i reclamen donar accés a ajuts als agricultors jubilats que arrenden les finques “per incentivar les adhesions” van tirar endavant amb abstencions de la CUP i Vox. Els punts per expressar suport a la junta de la comunitat general de regants i reclamar més ajuts per a pagesos professionals es van aprovar amb l’abstenció de la CUP. El que exigeix el conveni entre la Generalitat i l’Estat va tenir vots en contra de Vox i abstencions del PP i la CUP.
L’exigència que les aportacions de l’Estat no siguin retornables va tenir vots en contra de Vox i abstencions de la CUP i el PSC. Aquest últim va argumentar que s’ha de pactar a Madrid. Vox va votar en contra del punt que instava posar en marxa un registre de terres en desús per facilitar la seua posada en cultiu. La proposta que l’estalvi d’aigua que es produeixi després de la modernització es gestioni des de Catalunya va rebre vots en contra de Vox mentre que Junts, el PP, els Comuns i la CUP es van abstenir.