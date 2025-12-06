REGADIUS
El Canal d’Urgell ja preveu més ajuts del Govern per modernitzar
Després d’aprovar-se una moció en aquest sentit al Parlament aquest dijous. Reunió de regants amb el conseller Ordeig dimecres que podria ajornar l’assemblea
El president de la Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va indicar que dimecres vinent està prevista una reunió amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, per concretar l’ampliació dels ajuts a la modernització del reg històric. D’aquesta manera, Ros va dir que s’espera incrementar l’àmbit de beneficiaris i sumar, als agricultors professionals, fins ara els únics afavorits, els no professionals i les persones jubilades o que tenen arrendades les finques, que representen el 75 per cent de la superfície.
Aquesta nova situació és possible, segons Ros, gràcies a la moció aprovada aquest dijous pel Parlament a instàncies d’ERC amb esmenes del PSC i Junts per salvar la reconversió del reg aportant més fons públics. Va afegir que, depenent de com es desenvolupi la reunió de dimecres, no es descarta ajornar a principis de l’any vinent l’assemblea general de regants prevista per al diumenge vinent 21, previsiblement a finals de febrer.
Així mateix, Ros va indicar que, dins de les millores, es contempla que portar l’aigua fins a peu de finca sigui gratuït i tant els pagesos professionals com els que no ho siguin hagin de pagar només el moblament interior de les finques.
Va destacar el suport unànime dels grups parlamentaris a la modernització i va remarcar que el rebuig al projecte en tres de les quatre col·lectivitats que l’han votat “ha fet prendre consciència als polítics que cal reconsiderar els ajuts i augmentar-los”.
Ros va explicar que també es posarà sobre la taula el tema de la concentració parcel·lària tant pública, a càrrec de la Generalitat, com privada, per a la qual cosa s’haurien de posar d’acord dos o més propietaris. La primera afavoriria la implantació de la modernització en finques grans i la segona en parcel·les més petites.
Per la seua banda, fonts de la conselleria d’Agricultura van indicar que “s’està treballant per aconseguir la millor fórmula” de finançament per executar les obres, va insistir en el seu suport a la modernització de les 70.000 hectàrees del Canal d’Urgell, encara que va puntualitzar que el departament treballa amb gran prudència al respecte.