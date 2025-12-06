NOGUERA
Congelada la taxa de les escombraries de Balaguer per avançar cap a una tarifa justa
La Paeria del municipi vol aplicar bonificacions a qui recicli millor
La Paeria de Balaguer ha decidit congelar la taxa de les escombraries l’any 2026 fins que estigui completament desplegat el nou sistema de contenidors intel·ligents amb clau, la qual cosa està previst per al gener.
L’alcaldessa, Lorena González, va explicar que l’ajuntament manté la mateixa quota que aquest any, uns 150 euros per habitatge, perquè preveu aplicar posteriorment l’anomenada taxa justa, que bonificarà els veïns que reciclin millor.
El desplegament dels nous contenidors de residus orgànics i fracció resta està programat per al gener, mentre que la resta de residus continuen gestionats pel consell de la Noguera. Segons l’alcaldessa, el nou model permetrà un control més precís de l’ús que fa cada llar dels contenidors i ajustar el rebut en funció del comportament ambiental.
El projecte de tancament de contenidors, adjudicat per 805.000 euros, inclou la instal·lació de 240 unitats noves i una plataforma informàtica per a la gestió i l’anàlisi de les dades. S’actuarà en un total de 102 illes de recollida repartides per tota la ciutat.
Abans de la posada en marxa del sistema, s’organitzaran sessions informatives i s’editaran vídeos explicatius per facilitar l’adaptació al nou model de recollida selectiva.