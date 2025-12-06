NOGUERA
Dan Peralbo ofereix avui un concert a Àger, que celebra la Fira Artesana
L’artista, compositor i cantant Dan Peralbo protagonitzarà aquesta tarda una actuació al local social d’Àger per celebrar la 12 edició del cicle anual de concerts que organitza el col·lectiu Àger Concerts. S’emmarcarà en la programació d’activitats complementàries a la Fira Artesana que se celebrarà demà.
Oferirà un concert en format íntim amb un repertori que recorre la seua trajectòria i peces del seu univers musical.
Quant a la fira, demà el nucli històric de la localitat s’omplirà d’artesania i de productes de proximitat. Els visitants també trobaran mestres artesans de la comarca i de tot el territori català, com ceramistes, ferrers, teixidors, formatgers i també els elaboradors de productes locals.
A banda de les parades amb productes agroalimentaris, la fira oferirà una demostració d’oficis tradicionals, música en directe i activitats culturals per a tots els públics com la visita a la Col·legiata de Sant Pere, que anirà a càrrec de la Fundació Arnau Mir de Tost.