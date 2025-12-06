SUCCESSOS
Detinguts a Térmens, Benavarri i Binèfar per robatoris de motos i bicis
Els imputen onze casos comesos en botigues del País Valencià i Aragó per valor superior als 420.000 euros. Envien el material sostret a Romania
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització criminal especialitzada en el robatori en botigues de bicicletes d’alta gamma i motocicletes que s’ha saldat amb tres detinguts de nacionalitat romanesa a Térmens, Binèfar i Benavarri. Van arribar a sostreure material per valor de 420.000 euros que transportaven a Romania.
Els investigadors els imputen onze robatoris comesos entre juny i agost d’aquest any a Peníscola i Almassora de Castelló, Alzira i Paiporta de València, Utebo (Saragossa) i Osca. Els imputen els delictes de pertinença a organització criminal, robatori amb força i falsificació de document públic.
Els agents van intervenir la furgoneta amb què transportaven el material robat, un vehicle d’alta gamma i diversos telèfons mòbils.
El grup atracava botigues de bicicletes i motocicletes, prèviament vigilades, en “amb prou feines tres minuts”. De matinada, trencaven els aparadors amb maces, entraven als locals i ficaven les bicicletes de més valor econòmic a la furgoneta. Amb el vehicle carregat, fugien a una altra ciutat i “immediatament després dels robatoris” el material sostret s’enviava a Romania. Els detinguts comptaven amb un turisme que feia de “llançadora” per detectar si hi havia presència policial a la zona del robatori.
La furgoneta utilitzada per cometre robatoris i a què canviaven les matrícules va ser localitzada en un descampat de Barbastre.
El seu propietari era un veí de Binèfar que havia denunciat ser víctima d’un falsejament d’identitat, explicant que algú havia utilitzat la seua filiació, suposadament amb documentació falsa, per adquirir la furgoneta sense el seu consentiment. D’aquesta manera, sospiten que volia evitar-se problemes en cas que la furgoneta fos relacionada amb els robatoris.
Els investigadorsvan ubicar a continuació la restadels seus companys a Térmens i Benavarri. A mitjans del mes de novembre es va portar a terme l’operació amb la detenció dels suposats autors dels robatoris i de la dona d’un d’ells, tots ells d’origen romanès. A un d’ells li constava una ordre de recerca i arrest d’Àustria.