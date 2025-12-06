MOBILITAT
Renfe posa busos per danys a la catenària entre Lleida i Vinaixa
La circulació ferroviària va quedar ahir interrompuda al migdia entre Lleida i Vinaixa arran d’un incident durant obres d’electrificació de la via. El tram va quedar sense subministrament elèctric, cosa que va impedir que 4 trens de les línies R13 i R14 poguessin recórrer-lo i va obligar Renfe a contractar autocars. És el segon dia consecutiu amb transbords per carretera, després que dijous un robatori de cable impedís circular entre Puigverd de Lleida i Juneda.
Fonts d’Adif van explicar que la incidència d’ahir es va deure que una màquina de l’obra va colpejar un pal de la catenària i va deixar sense tensió elèctrica el tram afectat. El servei alternatiu per carretera es va activar poc després per part de Renfe. L’avaria es va produir al voltant de les 12.30 hores i el trànsit de trens es va restablir passades les 15.00 hores, una vegada completades les reparacions necessàries.
Transbord de Lleida a Vinaixa
Una vintena de viatgers del tren de l’R13 que havia de sortir de Lleida en direcció a Barcelona a les 15.42 van rebre avís a l’estació que recorrerien per carretera el tram fins a Vinaixa. Els van conduir fins a un autocar estacionat fora, van pujar i van sortir. Tanmateix, el vehicle va fer mitja volta a la primera rotonda i els va tornar a l’estació. Allà els van informar que la circulació de trens s’havia restablert i van anar a buscar el seu a l’andana per tornar a començar el viatge.