Fires de Nadal multitudinàries: A Esterri d’Àneu i Llavorsí, al Sobirà, i a la Pobla, al Jussà durant el cap de setmana
Turistes i esquiadors aprofiten el pont per comprar productes de decoració i artesania
Diverses poblacions del Pirineu celebren aquest cap de setmana les fires de Nadal. És el cas de Llavorsí i Esterri d’Àneu, al Pallars Sobirà; i de la Pobla de Segur i la pedania de Vilamitjana, al Jussà. A Llavorsí, centenars de persones van omplir els carrers per comprar productes de decoració i artesanals de quilòmetre zero, segons va explicar l’alcalde, Josep Vidal. A la pista esportiva es van instal·lar unflables i jocs infantils i al centre cívic, tallers per als més petits. A les 11.00 va tenir lloc un taller per a l’elaboració de corones amb gran participació de públic. A la tarda va actuar l’acordionista Pepe Sala. Avui tindrà lloc un concert de nadales.
A Esterri, el carrer Major va ser el centre neuràlgic de l’activitat amb gran quantitat de parades amb productes d’alimentació i nadalencs. Avui diumenge tindrà lloc un taller per elaborar articles de decoració nadalenca. Molts esquiadors van aprofitar per visitar aquestes dos localitats després del tancament de les pistes d’esquí.
Així mateix, la Pobla de Segur també va acollir la setzena edició de la Fira de Nadal amb canvi d’ubicació, a la plaça de l’Ajuntament. De les 11.00 fins a les 20.00 hores, una trentena de parades van vendre productes artesans i d’alimentació tant del municipi com d’altres punts del Pallars. Durant el matí es van portar a terme degustacions de caldo de Nadal a càrrec d’Es Pallarès en benefici de La Marató de 3Cat i un contacontes itinerant.
Per la seua banda, la pedania de Vilamitjana, al municipi de Tremp, celebra avui la 26 edició de la Fira de Santa Llúcia amb activitats per a tota la família i l’onzena edició del Tast de Fesols.