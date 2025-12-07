Millores als equipaments esportius municipals
L’ajuntament de Sort ha finalitzat diverses actuacions de millora en espais esportius de la localitat. Així, al barri de la Solana ha completat el condicionament de la pista esportiva amb la instal·lació de porteries i cistelles de bàsquet, així com la senyalització del terra per a la pràctica de futbol sala, bàsquet i handbol.
A l’entorn del poliesportiu Els Til·lers també s’ha pintat la senyalització de la pista exterior, s’ha instal·lat una porteria nova, s’ha reparat les cistelles i s’ha incorporat una taula de ping-pong.
Al camp de regates Aigüerola s’ha millorat la il·luminació per garantir la seguretat dels palistes que s’entrenen les tardes a l’hivern.