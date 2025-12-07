JUSTÍCIA
Mobilització a Tàrrega per exigir la reforma de la Llei del Menor
Al febrer, després de l’assassinat d’un jove
Tàrrega es prepara per a una mobilització ciutadana en memòria de Juan Guerrero, el jove de 18 anys que va morir apunyalat el passat 21 d’agost al carrer Sant Pelegrí de la ciutat, presumptament a mans d’un adolescent de 17 anys. La convocatòria, impulsada per la família i amics del jove sota el lema Justicia para Juan #TàrregaDiceBasta, pretén visibilitzar el dolor de les víctimes i exigir una reforma profunda de la Llei del Menor.
La manifestació té com a data provisional el 21 de febrer, a les 18.00 hores, amb sortida al carrer Sant Pelegrí i passant per la plaça del Carme i el carrer del Carme fins a finalitzar a la plaça Major, davant de l’ajuntament, encara que l’organització insisteix que el dia està subjecte a confirmació i es comunicarà qualsevol canvi per les xarxes socials.
El moviment s’articula a través d’etiquetes com #TàrregaDiceBasta, #JusticiaParaJuan i #ReformaLeydelMenor.
Els impulsors expliquen que “ens dol la impunitat amb què amenaça la Llei del Menor i la sentim com una agressió a tota la nostra societat”, i afegeixen que “ens manifestem per totes les víctimes de la violència amb arma blanca que fueteja els nostres carrers”.
També defensen que “no es tracta d’un cas aïllat, sinó que és una emergència social, no podem permetre que aquesta llei continuï bufetejant la memòria de les víctimes”.
En paral·lel a la mobilització, la família ha impulsat una recollida de firmes a la plataforma Change.org per reclamar la reforma de la Llei del Menor en casos de delictes greus. La petició ha superat ja les 59.000 adhesions, amb l’objectiu marcat d’assolir-ne unes 500.000 per arribar al Congrés.