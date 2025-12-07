SEGRE
Rescaten a una escaladora després d'una caiguda a Aigüestortes

Imatge del rescat.

Imatge del rescat.Bombers

Una escaladora va resultar ferida al tenir una caiguda ahir al migdia a Aigüestortes. L’accident de muntanya es va produir a la part superior de la cascada Islandis de la presa de Cavallers, a la Vall de Boí. 

En el rescat, del qual es va rebre l’avís a les 12.42 hores, van participar un helicòpter amb un equip del GRAE i un metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). 

La dona presentava una fractura en una cama. Va ser rescatada i amb una maniobra de gruatge van poder treure-la de la zona. Posteriorment va ser evacuada a un centre hospitalari.

