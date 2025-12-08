MUNICIPIS
Gósol vota deixar Lleida i demanar el canvi a Barcelona
Més del 50% dels veïns, a favor de sortir, i 12 en contra. Iniciaran els tràmits del traspàs, que pot durar dos anys
Un total de 88 veïns de Gósol, únic municipi del Berguedà dins de la província de Lleida, van recolzar la iniciativa de l’ajuntament per sol·licitar el canvi de demarcació i integrar-se a la de Barcelona. En la consulta popular celebrada ahir entre les 10.00 i les 14.00 hores van participar un centenar de veïns, poc més de la meitat dels que estaven convocats a les urnes. Dotze van votar no i no n’hi va haver cap en l’opció no sap/no contesta.
L’alcalde, Rafael López, va remarcar que aquest resultat “permet vehicular una demanda” de la localitat de fa anys i “ens posarem a treballar perquè la voluntat del poble es faci realitat”.
El pròxim pas és demanar un informe favorable al canvi de província a les diputacions de Lleida i Barcelona, el consell del Berguedà i la Generalitat. L’ajuntament ha de remetre els resultats de la consulta. Veïns consultats van indicar que pertànyer a Barcelona permetrà comptar amb més ajuts i facilitarà gestions i tramitacions.
El president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va assegurar ahir en un missatge a X que respectarà la decisió de Gósol “com no podria ser d’una altra manera” i que tindrà el suport pertinent. El canvi de província també l’ha d’aprovar el Congrés dels Diputats, de manera que el traspàs no arribarà fins ben passats els dos anys.
Relació històrica i geogràfica
Gósol i Lleida havien tingut relació històrica i geogràfica, especialment entre el municipi del Berguedà i l’Alt Urgell o el Solsonès, fins a l’arribada del tren a mitjans de segle XIX, que va canviar la dinàmica.