TURISME
Rutes en catamarà al pantà de Rialb a la primavera
El pantà de Rialb, entre les comarques de la Noguera i l’Alt Urgell, es podrà recórrer en catamarà la primavera del proper any. Les rutes de l’embarcació, amb una capacitat per a dotze places i impulsada per energia solar, sortiran de l’embarcador habilitat a Viaplana, a la Baronia de Rialb, on s’està construint un centre d’activitats nàutiques.
S’emmarca en un projecte turístic finançat amb fons Next Generation, que engloba altres propostes en el context del canvi climàtic. Des del Consorci Segre Rialb es treballa per definir els trajectes que oferirà el catamarà.
D’altra banda, el projecte també contempla dos embarcadors a Tiurana i la Clua, al municipi de Bassella (Alt Urgell), que vagin destinats a altres embarcacions recreatives que vulguin accedir a l’embassament des d’aquests punts. En aquesta mateixa zona, Bassella aposta per recuperar la platja fluvial d’Ogern observant uns criteris de sostenibilitat, fent que aquesta no depengui del cabal del riu Segre.