Comencen els treballs per construir dotze pisos socials
L’edifici de Cal Pensament acollirà habitatges de lloguer per a joves
L’ajuntament de la Seu d’Urgell ha iniciat les obres per habilitar dotze habitatges de lloguer assequible destinats a joves a l’edifici situat a la confluència del passatge de la Missió amb l’avinguda Pau Claris. Es tracta d’un immoble emblemàtic de la capital de l’Alt Urgell, que va ser llegat al consistori pel seu antic propietari: Joan Obiols Cordellana, conegut com Juanito de Cal Pensament.
Els treballs inicials se centren a millorar l’eficiència energètica de l’edifici, en la construcció de les noves divisions per reorganitzar l’espai interior i en una posada al punt de les instal·lacions. Aquesta intervenció està promoguda per l’ajuntament i el projecte tècnic ha estat elaborat per l’empresa municipal d’Habitatge i Urbanisme la Seu d’Urgell.
La setmana passada, operaris de l’ajuntament de la Seu d’Urgell van instal·lar una tanca de seguretat al voltant del passatge de la Missió, que es mantindrà durant el desenvolupament de les obres.