Contraban a peu a través de les pistes d’esquí de Pas de la Casa
Ni la neu ni les baixes temperatures no frenen el contraban al Pas de la Casa, a Andorra. Una imatge captada el cap de setmana passat i difosa per la policia del Principat mostra dos persones transportant bosses de tabac a través de les pistes d’esquí, travessant a peu la zona situada sota un telecadira.
Les autoritats andorranes demanen als veïns que alertin si observen persones portant a terme aquesta activitat il·lícita, amb la finalitat de poder actuar per evitar-la. Imatges com la del cap de setmana evidencien que el contraban de tabac segueix present a Andorra, especialment a la frontera amb França.