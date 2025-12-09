SEGRE

Contraban a peu a través de les pistes d’esquí de Pas de la Casa

Contrabandistes enxampats a les pistes de Pas de la Casa. - @ANDORRA_POLICIA

Redacció

Ni la neu ni les baixes temperatures no frenen el contraban al Pas de la Casa, a Andorra. Una imatge captada el cap de setmana passat i difosa per la policia del Principat mostra dos persones transportant bosses de tabac a través de les pistes d’esquí, travessant a peu la zona situada sota un telecadira.

Les autoritats andorranes demanen als veïns que alertin si observen persones portant a terme aquesta activitat il·lícita, amb la finalitat de poder actuar per evitar-la. Imatges com la del cap de setmana evidencien que el contraban de tabac segueix present a Andorra, especialment a la frontera amb França.

