MUNICIPIS
Mercat setmanal freqüentat a Tàrrega malgrat ser festiu
Malgrat ser festiu, Tàrrega va celebrar ahir el seu mercat setmanal dels dilluns, que va estar molt freqüentat. Va rebre un nombrós públic, i els paradistes es van mostrar satisfets amb les vendes fetes. Coincidint amb el mercat, alguns comerços de la ciutat també van optar per obrir. En aquest cas, comerciants van explicar que alguns clients van aprofitar per fer les primeres compres nadalenques i van valorar que va ser una bona jornada, segons informa Laia Pedrós.