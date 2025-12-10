TRÀNSIT
Ferits dos operaris de les escombraries d’Aran a l’accidentar-se amb un camió
Dos operaris del servei de recollida de les escombraries de la Val d’Aran van resultar ferits, un dels quals de caràcter greu, dilluns al matí a l’accidentar-se el camió en el qual anaven a la carretera de Bausen. L’accident es va registrar al voltant de les 11.00 hores quan, pel que sembla, el vehicle va patir un problema amb els frens i va sortir de la via al terme municipal de Bausen. Al camió viatjaven el conductor i dos operaris.
Evacuat en helicòpter
Al lloc van acudir tres dotacions dels Pompièrs que, a l’arribar, van trobar dos persones ferides fora de la cabina i una tercera a la cabina. Un dels empleats presentava lesions de gravetat i després de ser atès in situ va ser traslladat fins al camp de futbol de Les, on va ser evacuat en un helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a un hospital de Barcelona. L’altre ferit va ser traslladat en ambulància a l’hospital de Vielha. El tercer implicat no va requerir assistència, segons van informar els Pòmpiers.