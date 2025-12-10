TRIBUNALS
Mantenen a presó l’acusat de l’accident en què va morir la seua parella
Segons l’Audiència, les proves indiquen que va impedir a la víctima baixar del cotxe
L’Audiència de Lleida ha denegat la llibertat a un conductor empresonat preventivament per l’accident en el qual va morir la seua parella el passat 21 de maig. Els Mossos van arrestar el sospitós, de 33 anys, al juliol i la causa està oberta pels delictes de detenció il·legal, conducció temerària, homicidi dolós o per imprudència greu i maltractaments en l’àmbit de la violència de gènere. La víctima, de 28 anys, viatjava d’acompanyant en el moment del sinistre, que va tenir lloc en la C-12 quan el vehicle que conduïa el detingut va xocar contra un altre. En la interlocutòria, en la qual es rebutja la petició de la defensa de revocar la presó provisional, l’Audiència apunta que les proves aportades fins a la data, com els informes policials i la reconstrucció dels fets, indiquen que es tractaria d’un homicidi que es produeix en un context de violència de gènere, ja que l’investigat, després d’obligar amb violència la seua parella sentimental a pujar al vehicle malgrat la resistència d’aquesta, se li va asseure sobre les cames per impedir que baixés, arrancant el vehicle sense arribar a tancar la porta.
Així mateix, indica que conduïa a gran velocitat, a gairebé 170 quilòmetres per hora en una via limitada a 90 quilòmetres per hora, fent avançaments prohibits i altres maniobres perilloses. També assegura que l’acusat havia ingerit drogues i que la víctima no va poder utilitzar el cinturó de seguretat “atesa la posició a la qual tenia subjecta” el sospitós la dona.
En aquest sentit, el tribunal rebutja aplicar altres mesures cautelars que no siguin la presó preventiva per la gravetat dels fets, que podrien portar penes de presó elevades, que podrien arribar als 15 anys si es considera provat que hi va haver homicidi dolós o fins a quatre anys si es condemna per imprudència greu. També aprecia risc de fuga precisament per les penes privatives de llibertat. Sobre això, assegura que “la fuga no s’ha d’entendre únicament com una fugida del país sinó qualsevol actuació que sostregui l’investigat de l’acció de la justícia”. Tampoc no admet els arguments de la defensa que ser a la presó el perjudica en la recuperació de les lesions sofertes en l’accident, on va resultar ferit de gravetat, al considerar que pot seguir la recuperació des de la seua actual situació de privació de llibertat.