URBANISME
Arranca la nova zona industrial de 100 ha de l’aeroport d’Alguaire
El projecte rep el primer aval urbanístic, previ a la fase de consulta pública
El projecte per habilitar una zona industrial de cent hectàrees dins del recinte de l’aeroport d’Alguaire, que ja té pràcticament esgotada la capacitat de creixement i d’acollida de noves empreses, va iniciar ahir les maniobres d’enlairament en la Comissió d’Urbanisme de Lleida, on va rebre l’aval inicial en l’àmbit urbanístic.
Aquesta aprovació inicial al plantejament general del projecte anirà seguida d’un procés de consulta pública en el qual particulars, entitats i institucions podran formular les al·legacions que considerin oportunes, tant a favor com en contra del projecte o per matisar-lo. La tramitació d’aquesta ampliació de la zona industrial ja ha començat a fer els seus passos també en l’àmbit ambiental. Fa mes i mig, la conselleria de Territori emetia el seu vistiplau a l’informe ambiental de la modificació del pla especial urbanístic de l’aeroport, l’objectiu del qual consisteix a facilitar la implantació de noves activitats econòmiques vinculades als usos aeroportuaris. L’aprovació definitiva de la part ambiental està prevista per a la primavera de l’any que ve.
El projecte consisteix a habilitar una zona de 964.613 m2 que estarà dividida en tres àrees: una de 287.770 m2 per a espais industrials i tecnològics, una altra de 234.917 m2 per a plataformes d’activitat industrial i, finalment, una de 441.925 m2 reservada per a empreses del sector aeroespacial o new space.
El departament de Territori de la Generalitat contempla portar a terme la construcció de nous hangars per destinar-los tant al manteniment d’aeronaus com a la formació de tècnics en l’àmbit aeronàutic.
Un pla director recollirà la guia del desenvolupament per tres dècades
L’aeroport d’Alguaire es troba a l’espera de l’aprovació del definitiu PDUA (Pla Director Urbanístic Aeroportuari) per harmonitzar el desenvolupament de la nova zona de creixement de cent hectàrees. El document té com a finalitat la planificació dels projectes i usos de la instal·lació durant les tres dècades següents, amb l’objectiu de multiplicar per cinc les activitats econòmiques vinculades al sector aeronàutic que es desenvolupen al complex aeri.