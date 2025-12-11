SUCCESSOS
Demanen 38 anys de presó per abusar sexualment de set menors a Aran
Entre elles les seues dos filles, amigues d’aquestes i altres familiars, segons la Fiscalia
La Fiscalia sol·licita 38 anys de presó per a un home acusat d’abusar sexualment de set menors d’edat, entre les quals les seues dos filles, a la Val d’Aran. El judici per aquests fets és previst que se celebri el proper 17 de desembre a l’Audiència de Lleida. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, els abusos s’haurien produït entre els anys 2011 i 2020 i el processat aprofitava les trobades familiars en diferents domicilis per portar a terme els tocaments. Les víctimes serien les seues filles menors a més d’amigues d’aquestes i altres familiars.
La Fiscalia apunta, a més, que enviava missatges de text a les víctimes per guanyar-se’n la confiança i, després dels presumptes abusos, perquè no ho contessin. En el cas d’una de les filles, sol·licita una condemna de 15 anys de presó per tres delictes d’abús sexual. Segons la Fiscalia, els abusos es van iniciar en aquest cas el 2011 i es van allargar fins al 2020. Pel que fa a l’altra filla més petita de l’acusat, l’escrit d’acusació considera que els fets van tenir lloc durant el 2015 i sol·licita que se li imposi una pena de 5 anys de presó. En els altres casos, els fets s’haurien produït en diferents èpoques. Per aquests la Fiscalia demana una condemna d’entre dos i quatre anys de presó. Totes les víctimes són menors d’edat i, a més de les penes de presó, el Ministeri Públic sol·licita que imposin a l’acusat diferents penes de llibertat vigilada, prohibició d’aproximació i comunicació amb les víctimes i d’ofici que comporti un contacte amb menors d’edat.
Així mateix, demana que indemnitzi les víctimes amb diferents quantitats pels danys morals: amb 2.000 euros a tres d’elles; 50.000 euros a una; 8.000 a una altra, i uns altres 4.000 per a una altra víctima. L’home és acusat de delictes d’abús sexual, fins i tot continuats a l’allargar-se en el temps, ja que els fets són anteriors a l’entrada en vigor de la llei del només sí és sí, que va eliminar la distinció entre abús i agressió sexual.
Segons les dades del ministeri de l’Interior, el 39,3% de les víctimes de violència sexual a la demarcació són menors. Així, el 2024 es van registrar 343 victimitzacions per delictes contra la llibertat sexual a Lleida. D’aquestes, 135 eren de nens o adolescents. Segons les dades del portal de criminalitat, 80 víctimes tenien entre 0 i 13 anys i 55 més, de 15 a 17 anys.