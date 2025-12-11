Iniciativa a les Garrigues per buscar relleus a les botigues i que no tanquin per jubilació: “Es tracta de frenar la marxa enrere”
De l’ajuntament i els comerciants, que busquen exemples al comerç de Solsona
Les Borges Blanques vol potenciar el comerç local i evitar el tancament de negocis. El consistori impulsa un projecte per reactivar el sector facilitant el relleu quan hi hagi jubilacions que desemboquen a tancar botigues, va explicar l’alcalde, Josep Ramon Farran.
Juntament amb l’Agrupació de Comerciants, ha portat a terme una visita a Solsona per comprovar in situ com ha reactivat la capital del Solsonès el seu comerç. La iniciativa s’emmarca dins de Reactivem el comerç de les Borges. Professionalització i enfortiment del comerç local, finançada amb una ajuda de la Diputació per organitzar sessions de treball.
A més d’evitar el tancament de botigues, es vol avançar en la professionalització i a captar nous associats i establiments. Una de les directrius és promocionar el producte local. En el viatge a Solsona, alguns membres de l’entitat comercial i de l’ajuntament van poder conèixer de primera mà el model associatiu, les tècniques de fidelització i el calendari anual de campanyes de promoció de la Unió de Botiguers de Solsona (Ubic), així com el model de gestió de l’Agència de Desenvolupament Local Solsona-Cardona, en què el comerç és un dels eixos principals.
Les claus del comerç de Solsona que les Borges pretén adaptar són millorar la gestió de locals buits i la retolació, aprofitar la celebració del mercat setmanal, la promoció online, la promoció del relleu generacional i la formació i primar la humanització. Es farà un estudi de mercat per fer una diagnosi relacionada amb la mobilitat i l’habitatge.
També la integració en una comunitat energètica per racionalitzar les despeses de llum pot ser decisiva. Un altre factor clau és la millora del preu dels lloguers. “Es tracta de frenar la marxa enrere que s’observa en els últims anys prenent mesures que facin atractiu obrir un negoci”, va assenyalar l’alcalde.
Un estudi del consell del 2024 sobre l’estat del petit comerç a la comarca revela la pèrdua constant de serveis en els diferents municipis, especialment en els més rurals i allunyats. Constata que alguns negocis han tancat o estan a punt de tancar per falta de relleu generacional o de traspàs al no trobar nous emprenedors i els pocs negocis oberts tenen seriosos problemes per ser viables econòmicament. El consell preveu un pla de suport personalitzat per afavorir la pervivència.
A les Borges hi ha 71 negocis, 27 a Juneda i 21 a Arbeca. A la Granadella n’hi ha nou, a l’Albi vuit, a Castelldans n’hi ha set i a Juncosa sis, mentre que al Soleràs, Puiggròs, la Pobla de Cérvoles, el Vilosell, Granyena, Tarrés i la Floresta, només un.