Sèrie coreana al Facebook local
Usurpen el domini d’aquesta plataforma a l’ajuntament des de mitjans de novembre i ja porta gairebé 200 episodis. Els informàtics municipals fa dies que intenten recuperar-lo
A finals d’octubre l’ajuntament de Juneda va desitjar als veïns i veïnes de la població una bona castanyada a través de la seua pàgina de Facebook. Va ser l’última informació que va publicar, ja que, des del 20 de novembre, el perfil del consistori en aquesta xarxa social només mostra una sèrie televisiva coreana. De fet, ja porten emesos gairebé 200 episodis amb baralles d’arts marcials, romanços edulcorats i noies amb poders impartint justícia a cops de peu i disparant llamps als enemics amb els seus ulls enormes.
Segons l’alcalde, Antoni Villas, el domini municipal a la plataforma nord-americana es va usurpar des dels Estats Units entre finals d’octubre i mitjans de novembre. Els informàtics de l’ajuntament estan intentant recuperar-lo demostrant que es tracta d’una pàgina oficial d’una institució municipal, “però requereix el seu temps perquè no és una tramitació fàcil”, va assenyalar el primer edil. Villas va remarcar que la intenció és recuperar el perfil municipal de Facebook. No s’explica com ni qui se n’ha pogut apropiar per emetre una sèrie coreana i quin tipus de públic pot “enganxar-se a veure-la”. “Estem comprovant què ha pogut passar en aquest impàs de temps i no ens expliquem com ha pogut succeir”, va indicar.
Tant el primer edil com alguns veïns van mostrar la seua estupefacció al trobar-se una sèrie coreana a la xarxa social. “No sé si ha passat abans, si li ha passat a un altre ajuntament, però nosaltres estem al·lucinats”, va puntualitzar. Temen que hagin de tornar a pagar per recuperar el domini, però “si això passa estudiarem quines mesures prendrem perquè estem disposats a pagar”. La usurpació d’un domini en xarxes socials pot ser considerat delictiu. La Diputació va ratificar un atac cibernètic i la Paeria en va investigar un altre de dirigit a les seues pàgines web al març en una onada d’atacs informàtics a institucions de tot Espanya reivindicats per hackers prorussos.