TRÀNSIT
Controls policials d’alcohol i drogues al volant a partir d’avui
Fins al 21 de desembre com a prèvia a les festes nadalenques i pels dinars i sopars d’empresa. L’any passat Trànsit va iniciar 3.040 expedients sancionadors
El Servei Català de Trànsit coordina amb els Mossos d’Esquadra i les Policies Locals a partir d’avui una campanya intensiva de controls per combatre la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues a les carreteres i municipis. L’operatiu s’allargarà fins al 21 de desembre vinent. Coincidint amb els dies previs a les festes nadalenques i amb els dinars i sopars d’empresa, es desplegaran controls policials a tot Catalunya i es faran de forma aleatòria i en qualsevol moment del dia. L’objectiu és conscienciar la ciutadania que conduir begut o drogat pot provocar accidents de trànsit greus i mortals.
En aquest sentit, Trànsit recorda que el consum d’alcohol i drogues i la conducció són totalment incompatibles i que, malgrat que se circuli amb una taxa d’alcoholèmia dins dels marges legals permesos, el risc d’accident es pot incrementar. Així mateix, destaca que entre un 30% i un 40% dels conductors morts cada any a Catalunya havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs, segons dades de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.
Durant la mateixa campanya intensiva de controls policials de l’any passat, es van imposar 969 denúncies per positiu en alcoholèmia, la qual cosa suposa un 5,8% del total de proves fetes. També es van detectar 513 positius en drogues. Així, cada dia es van denunciar una mitjana de 211 positius per alcoholèmia o drogues a les carreteres catalanes.
Durant l’any passat, el Servei Català de Trànsit va iniciar 3.040 expedients sancionadors a conductors lleidatans per consum d’alcohol o drogues. Això suposa un augment del 12% respecte a l’any anterior, segons les xifres facilitades a aquest diari. Mentrestant, l’Estudi d’alcohol i drogues aleatòries del 2024, elaborat per Trànsit i la Universitat de Barcelona, indica que el 6,16% dels conductors de Ponent circulen sota l’efecte de substàncies estupefaents. En el cas del Pirineu i Aran, aquest percentatge es va situar en el 3,72%.
L’estudi, que es va portar a terme la tardor de l’any passat, indica que si en el conjunt de Catalunya és el consum de THC (cànnabis), a les comarques del pla de Lleida són els opiacis, amb el 2,97%.