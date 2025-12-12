La Diputació de Lleida aprovarà un pressupost de 223,7 milions d'euros per al 2026, un 28% més que enguany
Els comptes incorporen ajuts directes per catàstrofes climàtiques i per a la millora de la xarxa d'aigua municipal
El govern de la Diputació de Lleida ha presentat un pressupost de 223,7 milions d'euros per al 2026, un 28% més que enguany. L'increment es deu a 33 milions procedents de la Participació en els Ingressos de l'Estat (PIE) i a 25 milions que s'incorporen per primer cop com a bestreta als ajuntaments per al pagament dels tributs.
El president de l'ens, Joan Talarn, ha explicat que la proposta està previst que s'aprovi al ple del 18 de desembre i que la voluntat és que també rebi el vistiplau dels grups de l'oposició. Els comptes incorporen una nova línia d'ajuts directes de 2 milions d'euros per catàstrofes climàtiques i un pla específic de 15 milions per a la modernització de la xarxa d'aigua, la substitució d'amiant i la millora d'equipaments esportius.