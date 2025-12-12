Un llibre cataloga més de 180 béns patrimonials a Granyena
En el novè inventari de la Fundació Jordi Cases i Llebot. El volum, obra de la historiadora i arxivera Mercè Salsench, ocupa 230 pàgines i inclou més de mig miler d’imatges
La Fundació Jordi Cases i Llebot presentarà avui un nou volum de la col·lecció Inventari del patrimoni arqueològic, arquitectònic i artístic de la Segarra, dedicat en aquesta ocasió a Granyena de Segarra. L’obra, dirigida per l’historiador Jordi Oliva i elaborada per la historiadora i arxivera Mercè Salsench, recopila més de 180 béns patrimonials i constitueix un exhaustiu estudi documental, històric i gràfic. El volum, de 230 pàgines, inclou més de 500 imatges –entre les quals d’arxius i actuals de la mateixa autora i de Josep Maria Santesmasses– i compta amb un pròleg d’Albert Turull. Aquest treball s’emmarca en la col·lecció que la Fundació Cases i Llebot impulsa des del 1994 i que ja ha dedicat volums similars a Sanaüja, Torà, Ivorra, Estaràs, Massoteres, Torrefeta i Florejacs, Guissona i Tarroja. El de Granyena representa el novè títol de la sèrie. Mercè Salsench explica que l’inventari “pretén mostrar la riquesa patrimonial d’un municipi petit però amb una gran diversitat de béns”. “He volgut donar protagonisme a l’arquitectura popular, que és molt variada i nombrosa, però també a l’arquitectura civil, passant pels llinatges i les cases senyorials, a la religiosa, destacant l’església neoclàssica, la capella de Sant Pere d’estil barroc o el santuari de la Mare de Déu del Camí, i a l’arqueologia, amb el castell i el molí fariner, entre altres elements que van des de l’edat mitjana fins a l’actualitat, amb especial èmfasi al segle XIX així com el XVII i el XVIII.”
Salsench també destaca el paper de la comunitat i la memòria oral com a font que complementa els arxius. “Per posar nom o ubicar l’arquitectura popular especialment, el recurs han estat els veïns; i en elements com l’antiga teuleria del Gassó o el molí d’oli del Comú, avui en mans privades, els seus propietaris”, comenta.
El gruix del treball es va desenvolupar entre l’estiu del 2022 i l’hivern del 2023, amb posteriors revisions i ajustaments abans de l’edició final.
Per a Salsench, el projecte té també una dimensió de sensibilització: “L’inventari permet posar en relleu el patrimoni de Granyena i, sobretot, fomentar-ne la protecció. Hi ha béns catalogats com BCIN o BCIL –com el castell, el molí o l’església– que estan en mal estat i necessiten actuacions.” L’autora recorda que, arran de l’inventari, va descobrir el deteriorament de la campana de l’església i, juntament amb Ramon Torres, un altre veí del poble, van impulsar una campanya de recaptació per restaurar-la, acció que es va portar a terme a l’estiu.
Per la seua part, el president de la Fundació Jordi Cases i Llebot, Xavier Rivera, ressalta la importància del projecte: “Fa més de trenta anys que ens dediquem als inventaris del patrimoni de la Segarra. Aquest ja és el novè volum, i suposa una experiència única a Catalunya, especialment pel seu nivell de detall.” Rivera assenyala que l’objectiu de la fundació és posar a l’abast de veïns, investigadors i administracions una eina de coneixement i conservació: “A partir del coneixement és quan realment es pot explicar i protegir el patrimoni.” També subratlla la qualitat documental i fotogràfica del nou inventari: “És una obra de referència per als investigadors, però també d’interès per als habitants del poble o els qui hi tenen arrels.” A més, considera que aquestes publicacions “contribueixen a reforçar l’atractiu turístic de la comarca”.
L’edició del municipi de Granyena de Segarra compta amb una tirada de 200 exemplars. La presentació es farà a la sala Francesc Buireu de Cervera, a les 19 hores.