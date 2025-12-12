PREMIATS
Tres iniciatives de pobles lleidatans es confinançaran amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis
El programa 'Arrelament al Territori', amb una dotació total de 56.000 euros, ha rebut 23 propostes de municipis catalans per combatre el despoblament
L'Associació Catalana de Municipis (ACM) ha anunciat aquest divendres les quatre iniciatives pilot premiades en el marc del programa 'Arrelament al Territori', que rebran un cofinançament total de 56.000 euros. Tres dels projectes seleccionats pertanyen a la demarcació de Lleida, amb propostes que abasten des de la mobilitat sostenible fins a la valorització del patrimoni i l'aprofitament de recursos naturals. El quart projecte premiat és el Moixeró Lab, un espai de dinamització cultural impulsat des de Saldes (Berguedà).
A més dels quatre projectes guardonats, el Consell Comarcal de les Garrigues ha estat reconegut amb un accèssit pel seu projecte EMPIC, una plataforma que apropa serveis de proximitat a la gent gran dels petits municipis de la comarca. Segons ha explicat Jaume Setó, vicepresident de l'ens comarcal, aquesta iniciativa va començar fa uns set anys i actualment ja compta amb més d'un miler d'usuaris. El programa ofereix tallers de noves tecnologies, ball, manualitats, activitats per a la memòria i serveis de fisioteràpia i podologia, amb l'objectiu de fomentar l'envelliment actiu i evitar que la gent gran hagi d'abandonar els seus pobles per manca de serveis.
El vicepresident primer de l'ACM i alcalde del Masnou, Jaume Oliveras, ha destacat que l'objectiu dels premis és combatre el despoblament i potenciar l'equilibri territorial mitjançant el reconeixement d'iniciatives que reforcen el vincle entre la ciutadania i el seu entorn. "Hi ha iniciatives de molta qualitat i valor en tots els àmbits en municipis petits", ha afirmat Oliveras durant l'acte de lliurament dels guardons.
Els projectes premiats
Un dels projectes més destacats és el Centre Logístic de Biomassa Intermunicipal, una iniciativa conjunta dels ajuntaments d'Alins, Esterri de Cardós, Llavorsí i Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. Aquest centre preveu rehabilitar una nau en desús per centralitzar la logística de subministrament d'estella per a les calderes municipals, promovent així la gestió sostenible dels boscos i la producció d'energia renovable. L'alcalde de la Vall de Cardós ha explicat que el projecte donarà servei a una població d'aproximadament mil habitants i ha subratllat que es tracta d'"una aposta de país" per avançar cap a la sobirania energètica.
A la Vall de Boí, el projecte premiat consisteix en un estudi integral de mobilitat per al bus elèctric municipal. Aquest estudi definirà rutes estratègiques, horaris òptims i parades accessibles per a les zones sense transport públic, incloent la formació de personal especialitzat. La iniciativa contribuirà a reduir emissions i a millorar les comunicacions entre pobles en un entorn de muntanya.
El tercer projecte lleidatà premiat pertany a Baix Pallars i se centra en la recuperació del patrimoni de Gerri de la Sal. Concretament, es desenvoluparà un pla director i un pla d'usos de l'Alfolí de la Sal, amb l'objectiu de convertir aquest espai històric en un referent cultural de rellevància comarcal i nacional.
Pel que fa al projecte del Moixeró Lab a Saldes (Berguedà), aquesta iniciativa pretén combinar la creació artística contemporània amb la recuperació d'oficis tradicionals. El centre cultural i comunitari inclourà tallers, residències i activitats participatives, a més d'un Obrador Compartit destinat a activitats educatives, culturals i agroalimentàries.
L'acte d'entrega dels premis s'ha celebrat a Josa i Tuixén (Alt Urgell), municipi que va ser guardonat a l'edició de 2022 per un projecte d'espai lúdic i esportiu. L'alcaldessa ha explicat que, gràcies a l'aportació econòmica de l'ACM, ja han començat a executar el projecte, adaptant actualment el terreny per construir una zona d'aigües i aromateràpia.