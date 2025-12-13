AGRICULTURA
Acorden compensar amb 7 milions a l’any les 14.000 hectàrees de zepa excloses de regar del canal Segarra-Garrigues
Al gener es constituirà un òrgan rector, que vetllarà per la gestió d’aquestes àrees protegides. Satisfacció del sector agrari per les propostes tancades amb el Govern en la reunió feta a Tàrrega
La Generalitat destinarà 7 milions d’euros a l’any a compensacions per a les 14.000 hectàrees de zepes, les zones d’especial protecció d’aus excloses del regadiu del canal Segarra-Garrigues. Un òrgan gestor liderat per la Generalitat i participat per ajuntaments, organitzacions agràries i entitats ecologistes es constituirà al gener per a la gestió d’aquests espais protegits i el repartiment de fons. Així es va acordar ahir en una reunió a Tàrrega entre organitzacions agràries i els departaments d’Agricultura i Territori. Aquestes mesures es van anunciar després d’una protesta amb més de cent tractors.
Els convocants de la protesta van celebrar l’acord, després que la tractorada a Lleida del dia 1 acabés sense compromisos de la Generalitat. Mar Ariza, del Gremi de la Pagesia Catalana a Lleida, va detallar que “les compensacions seran de fins a 500 euros per hectàrea i aniran lligades a serveis ecosistèmics”, com guarets, espones o marges, que es determinaran en una pròxima reunió. Govern i representants del sector agrari s’han citat el dia 22 a Lleida. El president d’Asaja, Pere Roqué, va destacar que “l’administració ha entès que, si continuaven les zepes desbocades, l’agricultura i la ramaderia se n’anaven a fer punyetes”.
Per part de la Generalitat, el director general de Regadius, Xavier Gispert, va dir que “no es poden adoptar mesures ambientals sense tenir en compte els agricultors”. Els set milions anunciats ahir se sumaran als 3 milions a l’any que la Generalitat destina a la gestió de zepes d’acord amb la declaració d’impacte ambiental del Segarra-Garrigues.
Els més de cent tractors a Tàrrega (200 segons l’organització) van tallar el trànsit a l’avinguda d’Ondara fins a les 14.00. Es van concentrar al càmping i van desfilar fins a l’oficina d’Agricultura, amb pancartes amb lemes com La zepa és deixar de sembrar terres fèrtils, misèria i pobresa pel pagès o Zepa, zona erma pobles abandonats. La protesta va durar 5 hores sense incidents. Els manifestants van tirar cartutxos buits per denunciar l’augment de fauna cinegètica en les zepes.
Més flexibilitat per a plantes de compostatge i granges
En la reunió d’ahir també es va acordar donar més facilitats per instal·lar plantes de compostatge, sempre que els residus siguin agrícoles o ramaders, així com granges i coberts, segons va explicar Josep Maria Pijuan, membre d’Unió de Pagesos (UP). Carol Aixut, del mateix sindicat, va valorar la trobada com “un pas petit però molt important”. Per la seua part, Rafel Piqué, de la Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues, va celebrar la voluntat del Govern de modificar “marcs de plantació i altres mesures correctores que no tenien sentit” i va subratllar que “ara sembla que s’ho han pres més seriosament i anem pel bon camí”.
UP, Gremi de la Pagesia, Asaja, Pagesos o Conills, Manifest del Gran Urgell i Comunitat de Regants del Canal Segarra-Garrigues van convocar ahir aquesta segona tractorada en menys de quinze dies a la demarcació de Lleida per reclamar als departaments d’Agricultura i Territori poder regar a les zones zepa o compensacions econòmiques justes.