SUCCESSOS
El contraban des d’Andorra es passa al luxe amb els rellotges de gamma alta
La duana de la Farga intercepta una vintena de moviments en els últims mesos
El contraban s’ha passat al luxe: el tràfec de rellotges de luxe, que es planteja com una via de blanqueig de diners de procedència fosca, s’ha situat com un dels principals maldecaps dels duaners de la Farga de Moles i dels efectius de la Guàrdia Civil que exerceixen en aquesta frontera les competències de resguard fiscal.
El contraban des d’Andorra ha pujat de gamma a l’esfumar-se els voluminosos diferencials de preu en productes com el tabac, alguns licors i determinats articles tecnològics, el pas d’amagat del qual ha deixat de resultar atractiu.
Tanmateix, un producte està emergint com el principal maldecap dels duaners: els rellotges de luxe, els de marques com Rolex, Cartier o Hublot, els preus dels quals es mouen en una desorbitada forquilla d’entre 6.000 i 150.000 euros i que arriben a assolir cotitzacions milionàries en el cas dels Patek Philippe.
A què es deu aquesta febre pels rellotges de luxe dels turistes catalans i espanyols, i d’altres nacionalitats, que viatgen a Andorra? Tot apunta que es tracta d’un sistema de rentat de diners B o de conversió en liquiditat per a fons opacs que, a priori, ofereix menys riscos, i costos molt més reduïts, que altres enrenous de l’àmbit financer: els rellotges de luxe poden pagar-se al comptat al Principat, i això, tret que un duaner ho impedeixi, els converteix en una via per moure fons.
Fonts de l’Agència Tributària van explicar que al llarg de l’any passat es van interceptar a la duana de la Farga de Moles, “per contraban”, un total de 16 rellotges de diferents marques de luxe, amb un valor total de 315.800 euros, mentre que en el que va d’any se n’han intervingut sis amb un valor total de 162.600 euros. La xifra no inclou els rescatats pels seus propietaris.
Baixa el volum, però es dispara la cotització: 19.737 € la peça el 2024 i 27.100 el 2025. El frau associat a aquest tràfec és del 27%: un 21% per l’IVA que comporta el pas per la frontera i un altre 6% com a aranzel; és a dir, 5.328 euros de mitjana per peça l’any passat i 7.317 en el que va d’aquest.
El tràfec de rellotges de luxe se situa així entre els objectius principals del personal de la duana i els efectius de la Guàrdia Civil que exerceixen tasques de resguard fiscal a la frontera de Lleida amb Andorra, que des del gener, amb l’obertura del reixat de Gibraltar, serà l’únic pas duaner terrestre de tota la península Ibèrica.
Així van coincidir a assenyalar-ho alguns dels representants de l’Agència Tributària i de les forces de seguretat de l’Estat que fa uns dies van participar en unes jornades sobre trànsit fronterer organitzades per la Comandància de la Guàrdia Civil de Lleida.
Hi ha diverses casuístiques per les quals un rellotge de luxe acaba intervingut a la duana, i totes amb un denominador comú: el portador no demostra que havia comprat la peça a Espanya abans de viatjar al Principat. També passa quan el portador declara que el traslladarà d’Andorra a un altre país.
La intervenció, que es produeix per ser un objecte valorat en més de 5.000 euros, obre dos terminis de 90 dies i de sis mesos per als portadors. El primer és el període per decidir si el recupera, pagant les taxes i impostos corresponents, que l’encareixen un 27%, i també la sanció si no prova que l’havia comprat a Espanya. El segon és el termini del qual disposa qui assegura que anava a reexportar-lo per, cobrint els pagaments, fer-ho.