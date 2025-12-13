COMPTES
La Diputació porta al ple un pressupost de 223,7 milions, un 30% més que aquest any
Inclou una partida de 2 milions per a ajuts per catàstrofes meteorològiques derivades de l’emergència climàtica. Quinze milions per modernitzar les xarxes d’aigua potable i retirar teulades d’amiant
La Diputació va presentar ahir un pressupost de 223,7 milions d’euros per al 2026, la qual cosa suposa un increment del 28% respecte al d’aquest any –gairebé 60 milions més–, impulsat per 33 milions de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) i una partida inèdita de 25 milions als ajuntaments per facilitar el pagament de tributs locals.
El president de la Diputació, Joan Talarn, va defensar els comptes com “un reforç decisiu al món local i els seus serveis essencials”, l’aprovació dels quals es preveu en el ple del 18 de desembre. Va afirmar que compten amb un ampli consens i que esperen el vot favorable de Junts-Impulsem i el PP, després de negociacions que “han fructificat molt bé”.
El pressupost incorpora dos milions en ajuts directes per catàstrofes meteorològiques derivades de l’emergència climàtica i un conveni amb el departament d’Interior per 1,73 milions entre 2026 i 2027 per homologar i implantar plans de protecció civil.
Gran part dels comptes, 86 milions, es destina a subvencions a ajuntaments, consells comarcals, EMD i consorcis locals. A això se sumen 16 milions més per a entitats sense ànim de lucre. El Pla de Cooperació Municipal, amb 18,9 milions, reforçarà els serveis d’assistència tècnica (SAT) amb 56 secretaris i interventors per a ajuntaments que no disposen d’aquest personal. El vicepresident Agustí Jiménez va avançar que es crearan quatre noves places de tècnics superiors del servei d’assistència municipal (SAM) per donar un suport més gran als consistoris petits.
Per la seua part, la vicepresidenta Sandra Castro va destacar els gairebé 20 milions per a Salut i Cooperació Municipal, amb un pla específic de 15 milions per modernitzar la xarxa d’aigua potable, eliminar cobertes d’amiant i millorar equipaments esportius en els municipis.
La inversió en carreteres es quadruplica i arriba a 7,8 milions d’euros. Avança en el Conveni Garrigues Altes al tram Bellaguarda-els Torms, amb 2,3 milions de la Diputació i 900.000 de la Generalitat, i més 3,5 milions per estendre fibra òptica a la Segarra. Jiménez va anunciar 750.000 euros per a ciberseguretat, a fi de “prevenir desastres tecnològics com encriptacions” i 450.000 en formació en intel·ligència artificial per capacitar als ens locals en eines digitals avançades.
La vicepresidenta quarta, Rosa Pujol, va detallar un reforç del pressupost en benestar social, amb 3,2 milions per a entitats del tercer sector –dels quals 918.000 es destinen a inversió– i l’assumpció del cost del transport i activitats d’escoles especials per part de la Diputació.