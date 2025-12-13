Un taller per fer un caganer gegant uneix generacions a Bellmunt
La localitat de Bellmunt d’Urgell va celebrar ahir un taller intergeneracional dedicat a l’elaboració d’un caganer gegant, una iniciativa que va portar per títol A quatre mans. La proposta buscava reforçar els vincles entre la infància i la tercera edat del municipi mitjançant una activitat creativa, participativa i oberta a tot el veïnat.
Durant la sessió, els participants van col·laborar en les diferents fases de disseny i construcció de la figura.
El caganer és una de les figures singulars de Nadal a Catalunya i s’associa popularment amb la fertilitat de la terra, la prosperitat i la bona sort per a l’any següent. El taller va ser impulsat per l’Escola Sant Bartomeu i l’ajuntament de Bellmunt d’Urgell, que aposten per l’educació en comunitat i per posar en relleu el teixit associatiu local. També va comptar amb el suport de l’Associació de Gent Gran l’Espia d’Urgell, l’Associació de Dones les Roselles i l’associació de famílies d’alumnes (AFA) Sant Bartomeu, entitats molt presents en la dinamització social i cultural del poble.
L’activitat forma part de la programació de Nadal del municipi i els seus promotors aspiren que es consolidi com una cita anual de referència per a totes les edats.