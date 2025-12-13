Tiurana tindrà un local social amb vista a Rialb
Connectarà amb el Museu d’Oficis i comptarà amb energia solar. Inversió de 450.000 euros, el 95% finançada pel PUOSC
L’ajuntament de Tiurana va aprovar en el ple celebrat dimecres de la setmana passada el projecte per construir un local social. Es tracta d’un edifici multifuncional diàfan que tindrà vistes al pantà de Rialb, on es podran celebrar fires, festivals i tota mena d’actes. “Ens evitarà dependre de la meteorologia i suspendre actes quan plogui”, va explicar l’alcalde, Àngel Villarte.
El primer edil va indicar que durant l’any se solen organitzar al poble fins a un centenar d’activitats, com el Festival del Conte, “però hem d’estar sempre vigilant el temps, ja que si plou, hem de traslladar-les o suspendre-les”. Va detallar que el local social estarà ubicat entre l’antic i el nou ajuntament i que suposarà una inversió de més de 450.000 euros, dels quals el 95% estaran sufragats a través del nou Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat.
L’edifici també connectarà amb el Museu d’Oficis a l’Aire Lliure. Hi estarà enllaçat a través d’un dels pisos superiors, on s’ampliarà el museu. Quedarà integrat, ja que la zona que correspon al sostre del local social s’enjardinarà. També s’habilitaria un mirador, va explicar Villarte. El local social estarà climatitzat amb plaques solars que s’han instal·lat al sostre de la pista de pàdel, pròxim a l’edifici, ja que el sostre del local social serà un jardí. Villarte va explicar es tractarà d’un edifici que es proveirà amb energia neta.
El local social va quedar aparcat fa dos anys, ja que es va plantejar el 2023 juntament amb la construcció del nou ajuntament. El consistori va optar per executar les obres de la nova casa consistorial ja que l’augment del preu dels materials de la construcció arran de la guerra d’Ucraïna va fer inviable executar les dos obres.
Es tracta d’un edifici ecològic i integrat al paisatge. La seua construcció va estar motivada perquè l’antic consistori s’havia quedat petit i es requeria més espai en el qual centralitzar les tasques de l’administració local. Compta també amb una sala polivalent a la planta superior per a actes culturals i lúdics de la localitat amb capacitat per a unes 200 persones. Són més que la població de Tiurana, amb menys de setanta veïns censats. Les obres van costar uns 600.000 euros i en part van ser finançats pel PUOSC.